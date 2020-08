Luis Figo: “Sarà difficile pagare la clausola per Messi. Inter? È stato triste” (Di domenica 23 agosto 2020) “Quest’anno sarà impossibile per qualsiasi club sborsare la clausola rescissorie per acquistare Messi. Il mercato è molto fermo. Ritengo che sia molto difficile anche pagare il contratto dell’argentino. Sarà quasi impossibile che qualcuno possa ripercorrere ciò che ho fatto io 20 anni fa, passando dal Barcellona al Real Madrid“. Queste le parole di Luis Figo a poche ore dalla finale di Champions League, che allo stadio Da Luz di Lisbona vedrà Paris Saint Germain e Bayern Monaco giocarsi la coppa. “Nasci e cresci guardando la Coppa dei Campioni, poi chiamata Champions – spiega -. Sogni di poter arrivare in finale un giorno. È la competizione che più prestigiosa e vista al mondo. È ... Leggi su sportface

