La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger aggredita e derubata in un parcheggio (Di domenica 23 agosto 2020) Tanta paura ma per fortuna nulla di grave per Ireland Baldwin, la figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger , aggredita e derubata in un parcheggio. La giovane modella e attrice, 24 anni, ha postato su ... Leggi su tgcom24.mediaset

La moglie di Alec Baldwin vuole il sesto figlio!

Hilaria Baldwin, moglie dell'attore Alec Baldwin, è incinta del quinto figlio ma ha già fatto sapere di stare pensando ad una sesta gravidanza.

