Incidente col parapendio: 17enne finisce in canale e annega (Di domenica 23 agosto 2020) Tragico Incidente a Domodossola: una 17enne è morta, cadendo in un canale con il suo parapendio. La giovane è finita in acqua in fase di atterraggio, forse per una manovra sbagliata o un’anomalia nel funzionamento del parapendio. Il corpo è stato recuperato nel canale che scorre tra Domodossola e Villadossola, nei pressi dell campo volo di frazione Siberia alle porte di Domodossola.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Sport_Mediaset : #Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito. #SportMediaset - CamFrancisci : @rep_palermo Una mamma provata nell'animo. Un incidente d'auto. Cresce la paura. Col bimbo cercano una via d'uscita… - CamFrancisci : Una mamma provata nell'animo. Un incidente d'auto. Cresce la paura. Col bimbo cercano una via d'uscita. Si smarrisc… - _p3pp3r : @beccamorto1 @stotwitte_r Se non metti la cintura le assicurazioni col cavolo che ti pagano in caso di incidente,e… - Lisa82129769 : @riccardo_71 @salvosottile Allora... la mamma ha seri problemi psichiatrici come da referto (con tanto di ricovero… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente col Arianna è tornata a casa e sta meglio dopo l’incidente al Mugello: “Grazie a tutti, ho voglia di tornare in moto” La Stampa Tragedia a Marina di Pietrasanta: 36enne annega davanti alla spiaggia libera

Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 agosto 2020 - Un uomo di 36 anni è annegato stamani, 23 agosto, nelle acque antistanti la spiaggia libera a Tonfano (frazione di Marina di Pietrasanta) in Versilia. P ...

Caccia all’auto pirata che ha urtato i ciclisti

LIVINALLONGO La caccia al pirata continua. I carabinieri Arabba stanno ancora cercando l’automobilista che venerdì pomeriggio ha speronato in discesa il ciclista marchigiano F.R. con lo specchietto re ...

Marina di Pietrasanta (Lucca), 23 agosto 2020 - Un uomo di 36 anni è annegato stamani, 23 agosto, nelle acque antistanti la spiaggia libera a Tonfano (frazione di Marina di Pietrasanta) in Versilia. P ...LIVINALLONGO La caccia al pirata continua. I carabinieri Arabba stanno ancora cercando l’automobilista che venerdì pomeriggio ha speronato in discesa il ciclista marchigiano F.R. con lo specchietto re ...