Droga nascosta in un circolo abusivo: arrestati due extracomunitari (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Avevano allestito un vero e proprio circolo ricreativo abusivo per i propri connazionali e vi avevano nascosto un kg di Droga. È successo a Varcaturo, dove i carabinieri della locale stazione, a seguito di alcuni accertamenti, hanno individuato un immobile in Viale dei Pini adibito, in maniera abusiva, a circolo ricreativo. Quando i militari si sono presentati sul posto erano presenti i due “gestori” – un 46enne incensurato di origine ghanese e un 22enne incensurato della Costa D’Avorio -. Questi nascondevano 1 chilogrammo di marijuana, poi sequestrato. Il 22enne è stato colto in flagrante proprio mentre si occupava del confezionamento della Droga. I carabinieri hanno rinvenuto anche 1135 euro in contanti, ... Leggi su anteprima24

paolaokaasan : RT @ImolaOggi: ??Covid, evoluzione dello spaccio: droga nascosta nella mascherina - arrestati gambiani - verdino2008 : RT @unmagroio: - Daniela_8277 : RT @unmagroio: - AK42070754878 : RT @unmagroio: - PonytaEle : RT @ImolaOggi: ??Covid, evoluzione dello spaccio: droga nascosta nella mascherina - arrestati gambiani -

Ultime Notizie dalla rete : Droga nascosta Droga nascosta in un circolo abusivo: arrestati due extracomunitari anteprima24.it Il nichilismo, la tecnica e le sfide del vivere. Dialogo (da capogiro) tra Borgna e Galimberti

Il dialogo, sul senso della vita e dell'esistenza umana nella società della tecnica e del nichilismo, tra due massimi esponenti del pensiero contemporaneo in Italia. Eugenio Borgna, accademico, saggis ...

La verità di Petter Northug: "Sì, ho gravi problemi con alcol e droga"

Il fuoriclasse norvegese del fondo ha confessato ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa a Trondheim, tutte le sue difficoltà ad una settimana dal caso del ritrovamento di cocaina nella sua ...

Il dialogo, sul senso della vita e dell'esistenza umana nella società della tecnica e del nichilismo, tra due massimi esponenti del pensiero contemporaneo in Italia. Eugenio Borgna, accademico, saggis ...Il fuoriclasse norvegese del fondo ha confessato ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa a Trondheim, tutte le sue difficoltà ad una settimana dal caso del ritrovamento di cocaina nella sua ...