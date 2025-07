Accadde oggi | 9 luglio gli AC DC a Imola in un concerto con 92mila persone

Il 9 luglio 2015, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola vibrò sotto il potente sound degli AC/DC, attirando un pubblico di ben 92mila fan. Un evento memorabile che consacrò questa leggenda del rock come una delle più grandi band di sempre, battendo record e scrivendo pagine indimenticabili della storia musicale. Una data che resterà impressa nei cuori degli appassionati: un tributo a un’energia senza confini... Continua

Una data attesissima che diede il consenso sperato, con un pubblico che rese il giusto tributo a una band leggendaria, tra le più grandi dell'intera storia del rock Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 9 luglio 2015. Gli ACDC riuscirono a battere numerosi record, radunando una .

In questa notizia si parla di: luglio - accadde - imola - concerto

