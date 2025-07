Trump ribalta la strategia su Kiev | Invieremo altre armi all’Ucraina Putin? Dice stronzate

Kiev si prepara a ricevere un nuovo impulso nella sua difesa, mentre la Casa Bianca annuncia un cambio di strategia sorprendente. Dopo un breve periodo di stallo, Donald Trump ha deciso di riattivare le forniture militari all’Ucraina, sfidando le aspettative e l’opinione pubblica internazionale. Un gesto che potrebbe segnare una svolta decisiva nel conflitto: invieremo altre armi. È una mossa che sta già scatenando reazioni contrastanti e aprendo nuovi scenari diplomativi e militari.

A Kiev si avverte, almeno in parte, un cambio di passo. La Casa Bianca, con una decisione a sorpresa, rimette in moto il flusso delle forniture militari verso l'Ucraina, ribaltando in poche ore scelte recenti e aspettative consolidate. Dopo il brusco stop alle consegne di armamenti deciso nei giorni scorsi dal Pentagono, il presidente Donald Trump ha cambiato rotta: le forniture riprenderanno immediatamente. "Invieremo altre armi. È una necessità . L'Ucraina deve potersi difendere", ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, affiancato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.