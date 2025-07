Gherardo Colombo | La giustizia non può piegarsi all’obbedienza

Gherardo Colombo, ex componente del Pool di Mani Pulite, lancia un grido di allarme: la giustizia non può piegarsi all’obbedienza. Con forza e chiarezza, afferma che il vero obiettivo del governo è «abolire l’obbligatorietà dell’azione penale», minando così le fondamenta dello stato di diritto. Un appello che invita tutti a riflettere sulla tutela della legalità e sui rischi di un sistema che si lascia plasmare dalla volontà politica.

Per Gherardo Colombo, ex componente del Pool di Mani pulite, il vero obiettivo del governo è quello di «abolire l’obbligatorietà dell’azione penale». Il presidente del Senato La Russa ha annunciato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gherardo Colombo: «La giustizia non può piegarsi all’obbedienza»

