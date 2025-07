Volley femminile l’Italia vola ai quarti ai Mondiali U19 | Talarico top scorer ora un ostacolo di spessore

L’Italia del volley femminile sogna in grande ai Mondiali Under 19, conquistando un meritato passaggio ai quarti di finale. Dopo aver superato l’Argentina con determinazione e talento, le nostre giovani campionesse sono pronte ad affrontare un ostacolo di peso. Con Talarico come top scorer e tanta grinta, le azzurre si preparano a scrivere un’altra pagina di storia, dimostrando che il futuro del volley italiano è già brillante.

L'Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley femminile, sconfiggendo l'Argentina per 3-1 (25-17; 22-25; 25-12; 25-12). La nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia a Vrnjacka Banja (Serbia), imponendosi nel primo turno a eliminazione diretta dopo aver infilato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi. Le azzurre si sono distratte nel secondo set, ma poi si sono rimesse prontamente in carreggiata e hanno dominato i due parziali successivi proseguendo così l'avventura nella rassegna iridata. Le ragazze di coach Roberta Maioli torneranno in campo venerdì 11 luglio per affrontare gli USA, che hanno avuto la meglio sulla Germania al tie-break.

