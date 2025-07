Andrea Cavallari si indaga su possibili complici | rintracciata l’ex fidanzata

L’evasione di Andrea Cavallari, 26enne laureato in Scienze Giuridiche, ha scosso l’Italia. Dopo la fuga dal carcere di Bologna, le autorità stanno scavando a fondo, coinvolgendo anche l’ex fidanzata e possibili complici. Il mistero si infittisce, mentre le ricerche si estendono tra Emilia-Romagna e Marche. Quali segreti nasconde questa intricata vicenda? Resta con noi per scoprirlo.

La fuga di Andrea Cavallari e l'indagine a tutto campo. Andrea Cavallari, 26 anni, è evaso dal carcere la mattina del 3 luglio, giorno in cui si era laureato in Scienze Giuridiche a Bologna. Al termine della cerimonia, invece di tornare in cella come previsto, ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche sono affidate alla polizia penitenziaria delle regioni Emilia-Romagna e Marche, sotto la guida della Procura di Bologna. La pista estera e i sospetti di un piano premeditato. Non si esclude che Cavallari possa essere fuggito all'estero, forse verso i Paesi dell'Est Europa. Le indagini puntano a capire se la fuga sia stata improvvisata o frutto di un piano accurato, con possibili complicità esterne.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

È stata localizzata l’ex fidanzata di Andrea Cavallari, 26 anni, il giovane evaso dopo la laurea e condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. La ragazza era regolarmente al lavoro e risulta estranea alla fuga, non aveva contatti da tempo con il 26enn Vai su Facebook

