Post Isola dei Famosi da incubo Dino Giarrusso | ‘Andrò al pronto soccorso’

Dopo le recenti difficoltà di Mario Adinolfi e Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso si trova a dover affrontare un incubo. L’ex Iena, colpito da presunte costole fratturate, ha annunciato che si recherà al pronto soccorso, rivelando le dure prove vissute a L’Isola dei Famosi. Un’estate all’insegna di sfide e sorprese che non finiscono qui: cosa ci aspetta ancora?

Dopo Mario Adinolfi e Loredana Cannata problemi anche per l’ex Iena. Dopo i recenti problemi di salute di Mario Adinolfi e Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso annuncia di star male per presunte costole fratturate dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi. “Andrò al pronto soccorso”. Durante la sua ospitata a Casa Lollo, l’ex parlamentare europeo ha raccontato le difficoltà vissute in Honduras, dovute anche alle rigide condizioni alimentari e fisiche del reality. Il racconto della prova del serpente e lo scontro con Omar Fantini. Giarrusso ha spiegato come durante la prova del serpente si sia procurato un forte dolore alle costole, probabilmente a causa di una o due fratture. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Post Isola dei Famosi da incubo, Dino Giarrusso: ‘Andrò al pronto soccorso’

