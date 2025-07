Joao Pedro punisce il Fluminense Chelsea in finale al Mondiale per Club

Un’autentica notte di emozioni a East Rutherford, dove Joao Pedro si prende la scena con una doppietta decisiva, portando il Chelsea alla conquista della finale del Mondiale per Club. L’ex talento brasiliano ha dimostrato tutta la sua classe, punendo il Fluminense in una sfida intensa e ricca di suspense. Ora, i Blues sono pronti a sognare il trionfo mondiale, mentre domani si accende l’altra semifinale tra Psg e Real Madrid, con grandi attese e tante sorprese in vista.

I blues di Maresca superano i brasiliani con una doppietta dell'ex, domani l'altra semifinale Psg-Real Madrid EAST RUTHERFORD (STATI UNITI) - La doppietta di uno scatenato Joao Pedro affossa il Fluminense e regala al Chelsea di Maresca la finalissima del Mondiale per Club. Il brasiliano, ex di turno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Joao Pedro punisce il Fluminense, Chelsea in finale al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: joao - pedro - fluminense - chelsea

Calciomercato estero, UFFICIALE un nuovo rinforzo per l’attacco del Chelsea! Dal Brighton arriva Joao Pedro – IL COMUNICATO - Il calciomercato estero si infiamma con un'ultima ufficialità: il Chelsea accelera e rinforza l’attacco con l’arrivo di Joao Pedro dal Brighton.

MONDIALE PER CLUB - Joao Pedro porta il Chelsea in finale: battuto 2-0 il Fluminense https://ift.tt/lnhX6kw Vai su X

Alla prima partita da titolare con la maglia del Chelsea, João Pedro ha sbloccato la gara contro il Fluminense al 18’: un bellissimo destro a giro che si è infilato sotto l’incrocio dei pali Per rispetto della squadra in cui è cresciuto, il brasiliano, comprato per qua Vai su Facebook

Doppietta dell’ex: Joao Pedro porta il Chelsea in finale; Fluminense-Chelsea 0-2: Joao Pedro buca due volte la sua ex squadra e manda Maresca in finale; Joao Pedro show: doppietta e scuse al suo Fluminense. Il Chelsea di Maresca in finale al Mondiale.

Fluminense-Chelsea 0-2: Joao Pedro buca due volte la sua ex squadra e manda Maresca in finale - Come nella più incredibile delle storie calcistiche, Joao Pedro elimina la squadra in cui è cresciuto per una vita. Si legge su msn.com

Fluminense – Chelsea 0-2 highlights e gol: Joao Pedro show da ex, Blues in finale! – VIDEO - 2 highlights e gol: una doppietta al debutto da titolare per Joao Pedro e i Blues si giocheranno il titolo domenica sera. Secondo generationsport.it