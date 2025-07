Oltre 100 morti tanti dispersi Alluvione in Texas il bilancio è drammatico | le parole del governatore

L’emergenza in Texas si aggrava di ora in ora: con oltre 100 vittime e più di 161 persone disperse, questa alluvione si conferma come una delle più devastanti degli ultimi decenni. Comunità isolate, infrastrutture distrutte e migliaia di sfollati testimoniano l’entità della catastrofe, mentre il livello di rischio rimane altissimo. La solidarietà e l’azione immediata sono fondamentali per fronteggiare questa drammatica emergenza.

Il bilancio delle devastanti alluvioni in Texas continua a peggiorare: secondo le ultime comunicazioni delle autorità locali, i morti sono saliti a 109, mentre almeno 161 persone risultano ancora disperse. Si tratta di una delle peggiori catastrofi naturali che abbiano colpito lo Stato negli ultimi decenni, con intere comunità isolate, infrastrutture danneggiate e migliaia di sfollati. L’emergenza non è ancora finita. Il livello di rischio alluvioni è stato innalzato in diverse aree dello Stato, in particolare nel Texas centrale, dove le condizioni meteorologiche restano estremamente critiche. Secondo quanto riportato dalla CNN, che cita il Weather Prediction Center, il rischio è stato alzato da livello 2 a livello 3 su una scala di 4, segnalando una potenziale ulteriore escalation della situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Oltre 100 morti, tanti dispersi”. Alluvione in Texas, il bilancio è drammatico: le parole del governatore

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

