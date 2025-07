Le case jongleur sorprendono oltre le benedictine di dune

Chi sono i Jongleur, i maestri della narrazione e manipolatori di realtà nell’universo di Dune? Questi enigmatici personaggi, spesso relegati ai margini delle storie principali, nascondono un potere sorprendente che va oltre le convenzioni note. Esplorare il loro ruolo significa scoprire un mondo ricco di segreti e opportunità, in cui le parole diventano armi e strumenti di trasformazione. Preparati a immergerti in un universo che va oltre le benedettine di Dune.

Il vasto universo di Dune si arricchisce di personaggi e narrazioni che vanno oltre le figure più note, come le Bene Gesserit. Tra queste, i Jongleur rappresentano una delle fazioni più affascinanti e potenti, dotate di capacità uniche nel manipolare la realtà attraverso il potere della narrazione. Questo articolo approfondisce chi sono i Jongleur, il loro ruolo all'interno dell'universo di Dune e perché meritano maggiore attenzione. chi sono i jongleur? il rapporto tra narratori "potenziati" e l'universo di dune. dune: a whisper of caladan seas (una one-shot) scritto da brian herbert e kevin j.

