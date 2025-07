Il Galatasaray paga la clausola per Osimhen e fa felice il Napoli | in arrivo una pioggia di milioni

Il Galatasaray ha deciso di mettere sul tavolo 75 milioni per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen, regalando un sorriso al Napoli e aprendo le porte a una pioggia di milioni. Tuttavia, alcuni dettagli devono ancora essere perfezionati prima di ufficializzare il trasferimento: scopriamo insieme cosa manca per chiudere questa importante operazione di mercato. Continua a leggere per tutti gli aggiornamenti!

Il Galatasaray ha deciso che pagherà la clausola da 75 milioni al Napoli per il acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen. Cosa manca per chiudere definitivamente l'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Osimhen e ora? Il no all'Arabia, la fiducia del Galatasaray, la clausola e i rumors su Milan e Juventus - situazione di Osimhen, che con il suo recente rifiuto all’Arabia ha acceso i riflettori su di lui e alimentato le voci di mercato.

