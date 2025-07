Fumata nera nel terzo round negoziale ma per Trump la pace a Gaza è vicina

Nonostante la fumata nera nel terzo round negoziale tra Hamas e Israele a Doha, Donald Trump rimane ottimista: per lui, la pace a Gaza è ancora a portata di mano. Le discussioni si sono concentrate su attuazione, ritiro e aiuti umanitari, ma le distanze tra le parti sono ancora profonde. Ora, tutto dipende dal prossimo passo: riusciranno i mediatori a colmare le divisioni e avvicinare le parti alla tanto desiderata soluzione?

Malgrado le forti aspettative, anche il terzo round negoziale su Gaza tra Hamas e Israele a Doha, in Qatar, si è concluso con un nulla di fatto. Come fanno sapere i negoziatori arabi, “le discussioni si sono concentrate sui meccanismi di attuazione dell’eventuale cessate il fuoco, in particolare sulle clausole relative al ritiro e agli aiuti umanitari”, ma “restano ancora forti distanze tra le posizioni” sostenute dal governo israeliano di Benjamin Netanyahu e dal movimento islamista palestinese. A spiegare come stiano procedendo le trattative è stato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, secondo cui al momento si lavora a “un accordo quadro” tra le parti che possa mettere fine al conflitto, ma per riuscirci “servirà ancora altro tempo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fumata nera nel terzo round negoziale ma per Trump la pace a Gaza è vicina

terzo - round - negoziale - gaza

