Ha cercato di salvare i bambini Tragedia in Italia il coraggio di Camillo strazia il cuore

Una tranquilla giornata estiva si è drammaticamente spezzata sulla spiaggia di Francavilla al Mare, quando il coraggio di Camillo Cantoli ha affrontato la furia del mare per salvare due bambini in difficoltà. La sua straordinaria eroismo ha straziato i cuori di tutti, lasciando un segno indelebile di altruismo e sacrificio. La vicenda ci ricorda quanto il valore e la prontezza possano fare la differenza tra vita e morte, e ci invita a riflettere sulla forza del cuore umano in situazioni estreme.

Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sulla spiaggia libera di Francavilla al Mare, all'altezza della Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto. Un uomo di 55 anni, Camillo Cantoli, residente a Crecchio, ha perso la vita nel tentativo di salvare due bambini che stavano lottando contro le onde. Secondo le prime ricostruzioni, Cantoli si trovava in spiaggia con la compagna, il figlio di lei e un cuginetto, entrambi di 9 anni. Il mare, seppur mosso, non sembrava particolarmente pericoloso. Tuttavia, poco oltre la linea di sicurezza, i due bambini hanno iniziato a manifestare segni di difficoltà in acqua, probabilmente trascinati da una corrente improvvisa.

