Il segreto del cono gelato perfetto | la storia di Babbi

Ma com'è fatta la cialda di un cono gelato? Chi meglio di Carlo Babbi poteva raccontarcelo. Terza generazione di un'azienda che dal centro di Cesena ha conquistato il mondo, ha iniziato in produzione e ci spiega per prima cosa come anche un solo minuto di cottura in più o in meno possa cambiare radicalmente la qualità del cono che teniamo in mano. L'azienda, romagnola nell'anima, è celebre anche per i waferini in confezione di latta, che attraversano tutto il mondo: un'intuizione del nonno Attilio - spiega Carlo Babbi - dovuta alla necessità di fare qualcosa anche in inverno, visto che negli anni Sessanta di sicuro la stagionalità del gelato artigianale era più drastica di oggi: si smetteva di mangiarli coi primi freddi e si ricominciava in primavera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net