L’Europa prova a sbarcare in Libia ma viene respinta

L’Europa tenta di rafforzare i propri legami con la Libia nel tentativo di contenere i flussi migratori in vista dell’estate, ma il tentativo viene respinto. Un'operazione diplomatica che riflette le sfide e le tensioni di un fronte sempre più complesso, mettendo in luce quanto sia difficile trovare un’intesa duratura. La vicenda evidenzia come le strategie europee incontrino ostacoli sul terreno, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della gestione migratoria nel Mediterraneo.

L’obiettivo era quello di cercare in Libia nuove intese per fermare i flussi dei migranti in vista dell’estate, provando così a prevenire una situazione che, spiegava ieri mattina il ministro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’Europa prova a sbarcare in Libia ma viene respinta

In questa notizia si parla di: libia - europa - prova - sbarcare

“La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa” - Secondo fonti dell'Agenzia Nova, la Russia avrebbe pianificato di installare sistemi missilistici nella base di Sebha, in Libia, con l'obiettivo di puntarli contro l'Europa.

LIBERO, la sentenza dell’assoluzione: "Nessun obbligo di far sbarcare i migranti". Parla Matteo Salvini: "Difendere i confini italiani non è reato". Avanti tutta! Vai su Facebook

Meloni e l’Europa rispondano sulla “caccia al migrante”; Life Support: concluso a Ravenna lo sbarco di 170 naufraghi soccorsi in acque internazionali; Ue/Italia/Libia: le dispute sui salvataggi mettono vite a rischio.

Draghi prova a fermare il caos. Vertice per "riprendere" la Libia - Vertice per "riprendere" la Libia Il presidente del Consiglio ha incontrato Abdul Hamid Dbeibah. ilgiornale.it scrive

Più controlli contro il terrorismo, migranti, timori per un’impennata: sospetti per sbarchi dalla Libia manovrati da Mosca - Le prime misure a tutela di basi e staff diplomatico, focus anche su turismo e mani ... Come scrive msn.com