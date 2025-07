Trump conferma le armi a Kiev e annuncia | Nuove sanzioni a Putin Ira di Mosca | così non si fa la pace

In un contesto internazionale sempre più complesso, le ultime dichiarazioni di Trump rafforzano la linea dura: confermando l'invio di armi a Kiev e annunciando nuove sanzioni contro Putin, l’ex presidente sottolinea che "l'IRA di Mosca non si placa" e che la pace rimane un obiettivo distante. La tensione tra Occidente e Russia si intensifica, mentre i segnali di un conflitto in perpetuo sembrano dipingere uno scenario incerto e inquietante.

Roma, 9 luglio 2025 – La Russia è sotto choc per il suicidio dell’ex ministro dei Trasporti, Roman Starovoit, su cui pendono più dubbi che certezze, ma se il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, su questo accaduto è stato laconico, perché “c’è ancora un’indagine in corso”, sulle armi all’Ucraina da parte degli Usa è stato ben più loquace. Dall’altra parte dell’Oceano, il numero uno di Washington non solo ha detto che la fornitura di armi a Kiev non si fermerà, ma ha anche aggiunto che potrebbero essere varate nuove sanzioni contro la Russia. L’inversione di Trump. Il presidente Trump ieri è tornato a dire di essere "deluso” da Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump conferma le armi a Kiev e annuncia: “Nuove sanzioni a Putin”. Ira di Mosca: così non si fa la pace

