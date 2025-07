Premio Moda ‘Città dei Sassi’ | giovani talenti internazionali e l’arte del ModArt Exhibition celebrano la creatività globale a Matera

A Matera, cuore pulsante di creatività e innovazione, si apre un palcoscenico internazionale dove giovani talenti provenienti da sei paesi si sfidano in un concorso che unisce moda, arte e sperimentazione visiva. Premio Moda 8216Citt224 dei Sassi, con ModArt Exhibition, celebra la forza della creatività femminile come narrazione e trasformazione globale. Un evento patrocinato da istituzioni di rilievo che annuncia una nuova era di ispirazione e innovazione nel panorama artistico e fashion internazionale.

MATERA – Designer emergenti da sei Paesi si sfidano a Matera in un concorso internazionale che unisce moda, arte e sperimentazione visiva: con ModArt Exhibition, la creatività femminile si fa narrazione e trasformazione. Con il Patrocinio della Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Matera, Fondazione Matera – Basilicata 2019, Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, della XVII Commissione "Arte" Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori, e delle associazioni di categoria artigianatomoda. Matera si conferma palcoscenico privilegiato dell'eccellenza creativa, ospitando la XIV edizione del Premio Moda® "Città dei Sassi", concorso internazionale dedicato al total look femminile, che anche quest'anno si arricchisce di una potente dimensione culturale grazie al ritorno della rassegna artistica ModArt Exhibition, fulcro innovativo del dialogo tra moda e arti visive il tutto organizzato all'APS "Officina della Cultura".

