Sui dazi governo senza idee nessuna mozione alla Camera

Il dibattito sui dazi divampa in Parlamento, tra posizioni contrastanti e rischi concreti per l'economia italiana. Mentre alcuni membri del governo, come Tajani, minimizzano l’impatto di un aumento del 10%, gli imprenditori avvertono che potrebbe fallire decine di miliardi di export e mettere a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto, la leadership di Meloni appare insufficiente nel mediare tra le tensioni internazionali e le esigenze nazionali, lasciando il paese vulnerabile.

Ci sono alcuni esponenti governativi che sostengono che tutto sommato i dazi al 10% per l'Italia non sarebbero così dannosi, tra cui il ministro Antonio Tajani. Al contrario esponenti del mondo imprenditoriale, come il presidente della Confindustria Emanuele Orsini, che dicono che proprio con il 10% rischieremmo di perdere 20 miliardi di export e 120mila posti di lavoro. In tutto questo Giorgia Meloni ha fallito nel suo ruolo di pontiera tra Usa e Ue. Le concessioni dell'Ue e dell'Italia agli Usa non hanno pagato. Nonostante l'esonero delle multinazionali Usa dalla 'global minimum tax', l'atteggiamento morbido sulla digital tax, l'accordo Nato sul 5% delle spese per la difesa in rapporto al Pil, maggiori acquisti di armi americane, maggiori acquisti di Gnl americano, l'Europa, in cui ha giocato – ma forse sarebbe meglio dire "non ha giocato" – un ruolo fondamentale l'Italia, continua a vivere una situazione di stallo nella trattativa con la controparte americana sui dazi.

