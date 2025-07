Lazio in aula il piano Rocca | cemento e cinema in svendita

In Parlamento, il piano Rocca svela un lato controverso: tra cemento e cinema, la destra si muove per toccare le grandi industrie culturali e immobiliari. Tra tensioni e scontri politici, emerge una sfida cruciale per il futuro della regione e della sua identità . È il momento di fare luce su cosa si nasconde dietro queste scelte.

La destra vuole mettere le mani non solo nel cinema ma anche sui cinema. Se il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni litigano per l’occupazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Lazio, in aula il piano Rocca: cemento e cinema in svendita

In questa notizia si parla di: cinema - lazio - aula - piano

Cinema e audiovisivo per nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission - Roma si prepara a brillare ancora di più nel panorama cinematografico e audiovisivo con l’inaugurazione della nuova Fondazione Film Commission, un progetto ambizioso che mira a trasformare il Lazio nel cuore pulsante del settore.

Santa Marinella, 2 luglio 2025 – L’Arena Lucciola, storico punto di riferimento del cinema all’aperto sul litorale romano, riaprirà ufficialmente al pubblico venerdì 4 luglio. La nuova stagione estiva 2025 prende così il via con una programmazione che unisce cin Vai su Facebook

Iniziato in commissione Cultura l'iter di approvazione del Piano 2025 per Cinema e Audiovisivo; Colpo mortale ai cinema di Roma dalla regione Lazio (di E. Mattia); Colpo mortale ai cinema di Roma dalla regione Lazio.

Cinema e audiovisivo: approvato il piano annuale degli interventi 2022 - Regione Lazio - E’ stato approvato il Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022, che stanzia circa 14 milioni e 500 mila euro di risorse regionali, oltre ai grandi investimenti dei Fondi ... Lo riporta regione.lazio.it

Cinema e audiovisivo, approvato il piano 2023 per il rilancio del settore - Regione Lazio - 2027, con l’intento, da parte della Regione Lazio, di promuovere l’iniziativa Lazio Cinema International ... Come scrive regione.lazio.it