Ascona la personale della portoghese Joana Vasconcelos

Scoprite l'eccentrica e affascinante arte di Joana Vasconcelos, la celebre artista portoghese che porta a Ascona un'esposizione straordinaria. Fino al 12 ottobre, il Museo Comunale d’Arte Moderna si trasforma in un caleidoscopio di creatività e innovazione, offrendo un’anteprima unica della sua maestria. Curata da Mara Folini e Alberto, questa mostra rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di emozioni e riflessioni. Non perdete l’opportunità di esplorare l’universo artistico di Vas

Il Museo comunale d'arte moderna di Ascona ospita fino al 12 ottobre la prima personale in un'istituzione pubblica svizzera di Joana Vasconcelos (Lisbona, 1971). Curata da Mara Folini e Alberto

ASCONA (SVIZZERA): in mostra la personale di Joana Vasconcels FLOWERS OF MY DESIRE Museo Comunale d'Arte Moderna - inglese) con testi dei curatori e un'intervista inedita di Alberto Fiz e Mara Folini a Joana Vasconcelos.

ASCONA(Svizzera) – Per tutta l'estate 2025, il pittoresco borgo di Ascona, incastonato sulla sponda elvetica del Lago Maggiore, si trasformerà nel palcoscenico di uno degli eventi artistici più attesi