L’Ue boccia il golden power del governo su Unicredit

Bruxelles boccia nuovamente il golden power del governo italiano su Unicredit, alimentando tensioni nel settore bancario e sollevando dubbi sulla strategia di controllo statale. La decisione dell’UE, anticipata da Bloomberg, evidenzia le critiche alle condizioni ritenute troppo restrittive imposte all’acquisizione di Banco Bpm da parte di Gae Aulenti. Le autorità europee si apprestano a ufficializzare le loro conclusioni, segnando un importante passo nel dibattito tra tutela nazionale e liberalizzazione finanziaria.

Un’altra bocciatura da Bruxelles. Anche sul risiko bancario. E, in particolare, sul ricorso al golden power contro l’ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Ad anticipazione la decisione dell’Ue è Bloomberg: il governo italiano è accusato di aver imposto condizioni troppo dure all’acquisizione del Banco da parte di Gae Aulenti. Le autoritĂ di regolamentazione europee dovrebbero emettere presto delle conclusioni formali rivolte al governo italiano, nelle quali spiegheranno che Palazzo Chigi non poteva influire così pesantemente sull’acquisizione. L’Ue boccia il governo per il golden power su Unicredit. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it