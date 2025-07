Calciomercato Juve clamoroso retroscena | i bianconeri avevano un accordo con Osimhen | è saltato tutto per colpa di Vlahovic?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un retroscena sorprendente: i bianconeri avevano un accordo segreto con Osimhen, ma tutto è saltato per colpa di Vlahovic. Un clamoroso dietro le quinte che potrebbe cambiare le sorti dell’attacco juventino. Ecco cosa si nasconde dietro questa vicenda che tiene banco nel mondo del calcio. La verità è destinata a fare rumore...

Calciomercato Juve, il clamoroso retroscena sull'attaccante del Napoli Osimhen: ecco cosa è successo. Il calciomercato Juve è attivamente al lavoro sul calciomercato, con particolare attenzione al rafforzamento del reparto offensivo. Tuttavia, un possibile colpo da sogno, come l'arrivo di Victor Osimhen, sembra essere sempre più lontano dalla realtà bianconera. Il Galatasaray ha infatti avanzato una proposta decisiva per l'attaccante nigeriano, mettendo sul piatto 75 milioni di euro, cifra che soddisfa le richieste del Napoli e porta il club turco a un passo dall'assicurarsi il giocatore. Nonostante ciò, la Juventus continua a monitorare la situazione, in attesa di sviluppi e potenziali nuove opportunità.