Ue target climatico affidato ai Patrioti

L'Europa si prepara a un nuovo capitolo nella battaglia per il clima, affidando ai Patrioti il compito di guidare i negoziati sul target climatico. Un ruolo cruciale che suscita dibattiti e aspettative, in un contesto politico sempre più diviso. Riusciranno questi gruppi a trovare un equilibrio tra sostenibilità e interessi nazionali? La risposta si rivela fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

Il gruppo dei Patrioti per l’Europa – di cui fa parte la Lega fortemente contraria al green deal – guiderà i negoziati per conto del Parlamento europeo sul target climatico . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ue, target climatico affidato ai Patrioti

