si tuffa in un fiume sbatte la testa e muore

Un pomeriggio di avventura si è trasformato in tragedia sulle suggestive Cascate del Dardagna, nel cuore dell’Appennino bolognese. Un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo aver sbattuto violentemente la testa mentre si tuffava nel torrente, un incidente che ha sconvolto i presenti e l’intera comunità locale. La scena, drammatica e inattesa, ci ricorda quanto siano imprevedibili le insidie della natura e l’importanza della massima attenzione nelle attività all’aperto.

Bologna, 8 luglio 2025 – Tragedia nel pomeriggio sull’Appennino bolognese. Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi tuffato in un fiume ed aver sbattuto violentemente la testa sulle pietre. È successo intorno alle 16.30 alle Cascate del torrente Dardagna, che si trovano sul Corno alle Scale, vicino al Santuario della Madonna dell’Acero, nel territorio comunale di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna. Ad accorgersene alcuni turisti, che hanno avvertito i soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'Elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione sarebbe morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it