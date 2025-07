Alluvione in Texas il numero dei morti continua a salire | almeno 109 Si cercano 161 dispersi Venerdì Trump arriverà con Melania

Alluvioni in Texas: il bilancio si aggrava, con almeno 109 vittime e 161 dispersi, una tragedia che ha devastato intere comunità e spezzato molte vite. Dopo giorni di ricerche estenuanti, la speranza di trovare altri sopravvissuti si affievolisce, mentre gli sforzi delle squadre di soccorso continuano senza sosta. Il governatore Abbott promette: "Non ci fermeremo fino a che ogni...".

Austin, 8 luglio 2025 – Dopo giorni di ricerche, la speranza di ritrovare vivi altri bambini è ridotta a un lumicino. È la tragedia più grande del Texas, una devastante alluvione che ha distrutto i campi estivi pieni di minori. E il bilancio continua ad aggravarsi. Sono almeno 109 i morti e 161 i dispersi nella tragedia del 4 luglio. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore dello Stato, Greg Abbott. "Non ci fermeremo fino a che ogni persona dispersa non sarà ritrovata", ha aggiunto. I soccorritori continuano a cercare sotto il fango, gli alberi abbattuti e i detriti causati dall’acqua che è esondata all’improvviso dal fiume Guadalupe, nella contea di Kerr. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione in Texas, il numero dei morti continua a salire: almeno 109. Si cercano 161 dispersi. Venerdì Trump arriverà con Melania

