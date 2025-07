Era un sogno dice Pedro dopo il suo doppio per il Chelsea

Il mondo del calcio è in fermento: Joao Pedro, il talentuoso attaccante brasiliano, ha definito il suo debutto con il Chelsea “un sogno” dopo aver brillato nella finale della Coppa del Mondo per club. Trasferitosi da Brighton per 60 milioni di sterline, Pedro ha già lasciato il segno con due gol spettacolari. È solo l'inizio di una nuova avventura che promette emozioni e successi, e il suo futuro con i Blues si prevede ricco di sorprese e grandi traguardi.

2025-07-08 23:41:00 Il web non parla d’altro: Joao Pedro ha definito il suo primo avvio per il Chelsea “A Dream” dopo aver sparato il suo nuovo club nella finale della Coppa del Mondo del club. Pedro ha completato solo la sua mossa da £ 60 milioni da Brighton la scorsa settimana, ma ha segnato due gol brillanti per vedere Fluminense nel New Jersey. L’attaccante ha iniziato la sua carriera con il club brasiliano prima di trasferirsi a Watford e non ha celebrato nessuno dei due obiettivi. 56 ‘João Pedro lo ha fatto di nuovo! Un tutore nel suo primo @Chelseafc Inizia, due bangers assoluti. Il brasiliano Wonderkid sta facendo un serio rumore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Risultati Mondiale per Club LIVE: Chelsea in vantaggio contro il Los Angeles FC! A segno Pedro Neto - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, e il Chelsea si conferma protagonista battendo il Los Angeles FC grazie alla rete di Pedro Neto.

Mondiale per club: Chelsea batte Benfica 4-1 dopo uno stop per maltempo Il Chelsea ha battuto il Benfica in una partita durata 4 ore e 38 minuti (!) al Mondiale per Club, preparandosi allo scontro diretto con la squadra brasiliana del Palmeiras nel torneo statu Vai su Facebook

Joao Pedro, doppietta da sogno: il Chelsea va in finale, Fluminense al tappeto; Fluminense-Chelsea 0-2: Joao Pedro buca due volte la sua ex squadra e manda Maresca in finale; Fluminense-Chelsea, i voti di CM: Thiago Silva ultimo baluardo. Joao Pedro da sogno, Neto funambolo.

Fluminense-Chelsea 0-2: Joao Pedro buca due volte la sua ex squadra e manda Maresca in finale - Come nella più incredibile delle storie calcistiche, Joao Pedro elimina la squadra in cui è cresciuto per una vita. Scrive msn.com

Fluminense-Chelsea, i voti di CM: Thiago Silva ultimo baluardo. Joao Pedro da sogno, Neto funambolo - Non servono presentazioni per un calciatore come l’ex difensore centrale del Milan. Riporta calciomercato.com