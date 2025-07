Ultimissime Juve LIVE | Chiellini diventa uno dei proprietari dei LAFC possibile risoluzione contrattuale con Vlahovic novità per Weah

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie della Juventus con JuventusNews24, il punto di riferimento per i tifosi appassionati. Oggi, tra le novità di spicco, spicca il possibile coinvolgimento di Chiellini come proprietario dei LAFC e le importanti evoluzioni su Vlahovic e Weah. Non perdere neanche un dettaglio: il mondo bianconero si muove rapidamente e noi ti accompagniamo passo passo per non farti perdere niente. Ecco le ultime novità …

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 8 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 7 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 8 luglio 202 5. Vlahovic Juve, la risoluzione del contratto è una delle soluzioni possibili: si eviterebbero i 24 milioni lordi ma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Chiellini diventa uno dei proprietari dei LAFC, possibile risoluzione contrattuale con Vlahovic, novità per Weah

