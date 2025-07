Bonus da 1,40 euro per ogni bagaglio fuori misura beccato ecco il premio agli addetti che sfidano gli insulti dei passeggeri

Una sorprendente notizia scuote il mondo dell’aviazione: i dipendenti di terra di EasyJet, in sette aeroporti britannici, ricevono un bonus di 140 euro per ogni bagaglio fuori misura segnalato. Un incentivo che mette in luce come, tra stimoli e sfide quotidiane, il settore si adatta alle nuove dinamiche e alle tensioni tra personale e passeggeri. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia? Continua a leggere per scoprirlo.

Il personale di terra che lavora ai gate per della compagnia aerea EasyJet riceverebbe bonus in denaro ogni volta che segnala un passeggero con un bagaglio a mano fuori misura. La rivelazione emerge da un’email interna inviata dal gestore aeroportuale Swissport e svelata dal Guardian. Secondo il messaggio, i dipendenti di Swissport in sette aeroporti del Regno Unito, tra cui Birmingham, Glasgow, Jersey e Newcastle, riceverebbero 1,20 sterline (circa 1,40 euro ) di premio per ogni bagaglio fuori misura identificato al gate. Il pagamento rientra in un programma chiamato EasyJet gate bag revenue incentive, pensato per «premiare gli agenti che fanno la cosa giusta», come si legge nella comunicazione. 🔗 Leggi su Open.online

