Calciomercato Inter LIVE | ai dettagli il prestito di Valentin Carboni al Genoa Nkunku l’ultima idea per l’attacco!

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con trattative che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Dall’ultimo prestito di Valentin Carboni al Genoa alle intuizioni di Nkunku come nuova idea per l’attacco, ogni dettaglio viene svelato in tempo reale. La strategia del club, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, punta a rinforzare la rosa con lungimiranza e precisione. Restate con noi per scoprire tutte le novità…

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

