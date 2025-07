Accusa Putin e difende Zelensky ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina Il leader Usa assicura | Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev

In un susseguirsi di giravolte diplomatiche e dichiarazioni contrastanti, la scena internazionale si infiamma ancora una volta. Trump, con la sua inconfondibile imprevedibilità , torna a riaffermare il suo sostegno all’Ucraina, promettendo di riprendere l’invio di armi a Kiev. Ma tra accuse reciproche e strategie elusive, quale sarà il vero volto della politica globale? La risposta, come sempre, si nasconde dietro le quinte delle grandi potenze.

Sembra che gli schiaffoni diplomatici rifilati da Vladimir Putin a Donald Trump, con il primo che continua a dirsi “disposto a trovare una soluzione al conflitto ucraino” salvo poi bombardare l’Ucraina con sempre maggiore violenza, abbiano definitivamente convinto il tycoon che, se la guerra procede, è tutta colpa del leader russo. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe avuto una nuova telefonata con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, affermando “la propria estraneitĂ nella decisione di sospendere l’invio di armi” a Kiev. Stando a quanto si legge nell’articolo, Trump – successivamente all’attacco contro Teheran che ha chiuso la guerra dei dodici giorni con Israele – avrebbe spiegato a Zelensky di aver semplicemente richiesto al Pentagono un’ispezione in merito alla scorta di armamenti statunitensi, e non una sospensione delle forniture, a suo dire decisa unilateralmente dagli alti comandi militari americani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Accusa Putin e difende Zelensky, ennesima giravolta di Trump sull’Ucraina. Il leader Usa assicura: “Riprendiamo subito l’invio di armi a Kiev”

In questa notizia si parla di: putin - zelensky - trump - ucraina

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

“Una buona telefonata” con Volodymyr Zelensky. “Molto scontento” di quella con Vladimir Putin. Donald Trump continua nella sua diplomazia a zig zag sul conflitto in Ucraina Vai su Facebook

Ucraina-Russia news oggi, Trump apre a Zelensky sui Patriot: "Putin deve chiudere guerra" Vai su X

Trump: Putin ci dice un sacco di str....te. Valuto sanzioni molto dure - Il ministro Crosetto:Quasi un milione i morti russi. Per Putin le vittime non contano'; Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Trump rievoca le sanzioni contro Putin: “Dice stronzate”; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump riprende l'invio di armi a Kiev. E su Putin: «Dice un sacco di str... sull'Ucraina e ammazza troppe persone».

Ue, 1 altro mld a Zelensky. Trump: "Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucraina" - Gli Stati Uniti hanno solo circa il 25% dei missili intercettori Patriot sarebbe questa la causa del congelamento delle armi a Kiev. Riporta msn.com

Guerra Ucraina Russia, Trump: "Putin dice str…ate, presto nuove sanzioni a Russia". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Trump: “Invieremo altre armi a Kiev, devono difendersi”. Secondo tg24.sky.it