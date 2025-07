Totti - Blasi e la sentenza sui Rolex contesi | affido condiviso

Nel tumulto delle cronache di celebrity, la saga tra Totti e Blasi non smette di catturare l’attenzione pubblica. Tra accuse, beni contesi e il famoso “Rolex gate”, la loro separazione si evolve verso una soluzione equa: l’affido condiviso per i quattro figli. Un capitolo che dimostra come anche le storie più mediatiche possano arrivare a una conclusione equilibrata, segnando un passo importante in un percorso complesso e delicato.

Proseguono le vicende sul divorzio mediatico, tra accuse reciproche e beni reclamati Continuano le schermaglie, mentre tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre guerra aperta. Ma il “Rolex gate” dell’ormai ex coppia si chiude con una soluzione salomonica: affido condiviso per i quattro Dayto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Totti - Blasi e la sentenza sui Rolex contesi: affido condiviso

