A Villasimius con Javier Cercas e Helena Janeczek

Immergiti nell’incanto di Villasimius, dove la VII edizione del Festival della Marina unisce letteratura, cultura e mare in un'atmosfera unica. Dal 12 luglio al 3 agosto, ospiti d’eccezione come Javier Cercas e Helena Janeczek animeranno la Piazzetta della Marina, trasformando questa splendida cornice in un crocevia di idee e conversationi coinvolgenti. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza culturale indimenticabile nel cuore della Sardegna.

La VII edizione del Festival della Marina di Villasimius si terrà da sabato 12 luglio al 3 agosto nella Piazzetta della Marina di Villasimius, in Sardegna, con la direzione artistica . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Villasimius con Javier Cercas e Helena Janeczek

