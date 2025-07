Superman | recensione del film di James Gunn

James Gunn firma con Superman un capolavoro che rinnova il mito dell'Uomo d'Acciaio, offrendo una narrazione coinvolgente e sorprendente. Con una regia brillante e un focus innovativo su chi è Superman oggi, il film apre un nuovo capitolo nel DC Universe, lasciando lo spettatore affascinato e riflessivo. Un must per i fan e non solo, che riscrive le regole del supereroe più amato di sempre.

James Gunn firma con Superman non solo l’avvio del nuovo corso del DC Universe, ma anche uno dei film più sorprendenti e riusciti dedicati all’Uomo d’Acciaio. Tanto per cominciare, per fortuna, Gunn dà per scontato che lo spettatore conosca già Clark Kent, Krypton e la Fortezza della Solitudine, e si concentra invece su ciò che secondo lui conta di più: chi è Superman oggi e cosa rappresenta in un mondo smarrito, polarizzato e sfiduciato. Il risultato è un’avventura che mescola con sapienza il tono scanzonato dei fumetti originali e la grande tradizione cinematografica del personaggio, con un Superman solare, positivo, profondamente umano, ma mai ingenuo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

