Inter nome nuovo in attacco! Incognita per Taremi – Sky

L’Inter non si ferma e, tra le tante opzioni sul tavolo, spunta un nome a sorpresa per rinforzare l’attacco: Christopher Nkunku del Chelsea. La squadra nerazzurra monitora attentamente questa possibilità, cercando di convincere il giocatore e assicurarsi un’arma in più per la prossima stagione. Riusciranno i nerazzurri a sorprendere ancora una volta con questa operazione? Restate sintonizzati, perché il mercato non aspetta!

Come spiegato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L'originale, l'Inter continua a monitorare con attenzione le occasioni per l'attacco. A sorpresa è uscito un nuovo nome. NUOVO – L' Inter continua a muoversi sul mercato per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i profili valutati dalla dirigenza nerazzurra – spiegano a Sky Sport – spunta quello di Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea, considerato ideale per aggiungere imprevedibilità e caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti già presenti in rosa. Inter, profilo nuovo ma c'è un'incognita. INCOGNITA – La riflessione sull'attacco è legata anche al futuro di Mehdi Taremi: l'iraniano, arrivato a parametro zero, potrebbe già lasciare Milano nelle prossime settimane.

