Hamas accusa Ghf | Ossicodone nascosto negli aiuti alimentari

In un clima di crescente tensione, Hamas ha accusato il GHF di aver nascosto ossicodone negli aiuti alimentari, sollevando ancora una volta il dibattito sull’uso delle sostanze psicoattive come arma di guerra. Questa accusa riaccende i timori di un impiego strategico di droghe per indebolire e manipolare le popolazioni coinvolte. Ma qual è la verità dietro queste accuse infamanti? Scopriamolo insieme, analizzando i fatti e le implicazioni di questa delicata vicenda.

Nel corso della storia si è parlato diverse volte del possibile uso di droghe come arma di guerra. Ovvero dell’impiego di sostanze psicoattive per indebolire il nemico, creare dipendenza, fiaccarne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Hamas accusa Ghf: «Ossicodone nascosto negli aiuti alimentari»

