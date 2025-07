Niente di nuovo

Un anno fa, Fanpage svelò un inquietante scorcio del passato fascista nelle sedi giovanili di FdI, denunciando nostalgie e venerazioni inaccettabili. Oggi ci chiediamo: cosa è cambiato? La responsabilità viene portata avanti con coraggio, ma resta il bisogno di un impegno più deciso contro ogni forma di estremismo. La vera sfida è trasformare la memoria in un monito per il futuro.

Un anno fa, con un'inchiesta nelle sedi giovanili di Fdi, Fanpage rivelò un verminaio di nostalgie fasciste: gente che venerava il Duce e il Führer. Un anno dopo, cosa è cambiato? Elsa Foresi via email Gentile lettrice, cosa vuole che sia cambiato? Fanpage rivelò ciò che tutti sapevano ma nessuno diceva, e ne portò le prove con foto e video di una sua cronista infiltrata. La responsabile della sede giovanile di FdI si dimise e credo che tutto sia finito lì. Quell'episodio mostrò due grandi vergogne. La prima è che ci volle una piccola ma coraggiosa testata per scoprire l'acqua calda, mentre giornali con antica storia, vaste redazioni e generosi finanziamenti non s'erano accorti di nulla e, dopo, hanno continuato a incensare la premieruccia come una grande statista, incuranti della piccolezza politica della suddetta e della sua imbarazzante base elettorale.