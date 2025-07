Chivu Inter tutti i temi di mercato affrontati nel summit di ieri con la società | il tecnico spinge per quell’acquisto!

Nel cuore del summit di ieri, Chivu Inter ha affrontato i temi caldi del mercato nerazzurro, svelando le strategie e le ambizioni della squadra. Il tecnico spinge con forza per un acquisto chiave, segnale chiaro delle nuove intenzioni di rilancio. Con le casse nerazzurre finalmente tornate a splendere, l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi: ecco di chi si tratta.

Ecco di chi si tratta. Cristian Chivu ha avuto ieri un lungo confronto con la dirigenza nerazzurra per definire le strategie del calciomercato Inter, con un incontro in Viale della Liberazione con Marotta, Ausilio e Baccin. Dopo anni di difficoltĂ economiche, le casse nerazzurre sono finalmente floride, grazie agli incassi derivanti da Champions League, Mondiale per Club, sponsorizzazioni in crescita e incassi dal botteghino. Con circa 70 milioni giĂ investiti per acquisti come Sucic, Luis Henrique, Bonny e il riscatto di Zielinski, il club milanese è pronto a tornare a operare in modo piĂą aggressivo sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, tutti i temi di mercato affrontati nel summit di ieri con la societĂ : il tecnico spinge per quell’acquisto!

In questa notizia si parla di: inter - chivu - tutti - temi

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Cristian #Chivu presenta l'ottavo tra #Inter e #Fluminense spiegando il motivo, oltre a quello fisico, di alcuni rientri dagli USA e estendendo a vari altri temi caldi in casa nerazzurra. Vai su Facebook

Giuseppe Rossi: “Chivu? Scelta Inter interessante. Da calciatore è stato un grande”; Intervista esclusiva a Massimo Marazzina: Chivu senza esperienza, l'Inter ha scelto il meno peggio in circolazione. Roma, per l'obiettivo Champions servono rinforzi. Bologna, un rischio prendere Immobile e Bernardeschi; Terremoto Inter, Chivu ha chiuso tutti in hotel per un chiarimento prima delle vacanze: cos’è successo….

Giuseppe Rossi: “Chivu? Scelta Inter interessante. Da calciatore è stato un grande” - L'ex calciatore della Fiorentina ha toccato alcuni temi caldi, compreso l'arrivo di Chivu ... fcinter1908.it scrive

Lucescu: “L’Inter sta invecchiando, per Chivu il compito non sarà facile. Speriamo che…” - Mircea Lucescu, ex allenatore dell'Inter e leggenda del calcio rumeno, ha parlato ai microfoni di Digisport della scelta dei nerazzurri di puntare sul connazionale Cristian Chivu: " Un'ottima cosa per ... Da fcinter1908.it