fiorentina il colpo di mezzanotte esposito urge decidere nzola terracciano ai saluti

La Fiorentina si prepara a un'estate di scelte cruciali, tra colpi di mercato e partenze strategiche. Il “colpo di mezzanotte” con Esposito e le decisioni urgenti su Nzola e Terracciano segnano un momento di grande tensione e attesa. Pradè e Goretti sono pronti a fare mosse decisive per rafforzare la squadra e scrivere il futuro viola. La domanda che aleggia è: quali sorprese ci riserveranno in questa fase decisiva?

Firenze, 9 luglio 2025 - Dopo le intense operazioni delle scorse settimane, il mercato della Fiorentina sta attraversando una fase di riflessione, fisiologica e necessaria per valutare con attenzione le prossime mosse. Pradè e Goretti stanno infatti monitorando diverse situazioni, a partire da quella che riguarda Moise Kean. Al momento non si registrano grandi novitĂ , se non l’interesse, ancora ipotetico, del Galatasaray. I turchi potrebbero virare su Kean qualora non riuscissero ad acquisire Osimhen a titolo definitivo. Il club di Istanbul è in grado di versare i 52 milioni della clausola, ma resta da capire se Kean sarebbe disposto a trasferirsi in Turchia, dopo aver giĂ fatto trapelare (in modo ufficioso) la sua scarsa propensione a un'esperienza in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net