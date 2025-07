Urso parla di giornata storica ma sull’ex Ilva di Taranto si decide il 15

Una giornata storica si tinge di attese e rinvii: l’ex Ilva di Taranto, simbolo di un passato industriale e di sfide future, rimanda ancora il destino. Dopo promesse e trattative a oltranza, il vero appuntamento è ora fissato per il 15 luglio. In questa attesa, il pragmatismo ha preso il sopravvento sulle speranze, lasciando spazio a nuove riflessioni sul futuro di un’area che rappresenta molto più di un semplice stabilimento.

Doveva essere la giornata decisiva. Si doveva trattare giorno e notte pur di arrivare a un accordo. E ovviamente non è stato così. Tutto rinviato di una settimana. Alla fine il pragmatismo ha prevalso sulle promesse del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Per il futuro dell' ex Ilva di Taranto bisognerà aspettare ancora, almeno il 15 luglio. L'incontro al Mimit con gli enti locali è comunque stato definito dalle parti presenti come "proficuo" e si è chiuso con l'impegno a firmare entro la prossima settimana un accordo inter-istituzionale su una delle due opzioni in campo sul futuro degli stabilimenti di Taranto.

«Ho liberato la mia agenda per i prossimi due giorni perché abbiamo 48 ore di tempo per decidere». Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, alla riunione a oltranza con gli enti locali sull'accordo di programma per l’ex Ilva di Taranto, secondo quant Vai su Facebook

Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si terrà una riunione a oltranza con tutte le amministrazioni coinvolte nell’accordo di programma interistituzionale https://energiaoltre.it/ex-ilva-per-lo-stabilimento-di-taranto-oggi-e-il-giorno-della-verita/… #Ilva Vai su X

