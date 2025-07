Mercato Inter l’ultima idea per l’attacco porta a Nkunku | individuata la strada per arrivare al giocatore del Chelsea!

L’Inter punta forte sul mercato estivo per rinforzare l’attacco e ha individuato una strategia chiave: arrivare a Nkunku del Chelsea. Con Taremi nel mirino e nuovi scenari aperti dai recenti sviluppi, i dirigenti nerazzurri si preparano a rivoluzionare le proprie mosse per conquistare i talenti più ambiti. Il futuro si fa sempre più interessante: ecco come potrebbe evolversi la campagna di rafforzamento dell’Inter!

Riguarda anche Taremi. Gli uomini del mercato Inter si preparano a rivoluzionare le proprie strategie per l'estate, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Come spiegato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, se Mehdi Taremi dovesse concretizzare una delle proposte arrivate dal Fulham o dal Fenerbahce, il club nerazzurro cercherà un attaccante dalle caratteristiche differenti rispetto al bomber iraniano. Questo segna un cambiamento nelle scelte della società, che punta ad arricchire il proprio attacco con un profilo versatile, capace di offrire soluzioni tattiche diverse.

