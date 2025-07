Mondiale per club Chelsea in finale | la doppietta di Joao Pedro stende la Fluminense

New York, 8 luglio 2025 - È il Chelsea la prima finalista del mondiale per club. La squadra di Enzo Maresca ha sostanzialmente comandato e dominato la semifinale contro la Fluminense, conquistando l'accesso all'ultimo atto grazie alla doppietta di Joao Pedro, l'ex della sfida. Stupendo il primo gol in avvio, un tiro a giro imprendibile, in contropiede di potenza il secondo a suggellare il trionfo. La tegola per il Chelsea è la distorsione alla caviglia per Caicedo negli ultimi minuti di gioco: è in dubbio per la finale. I brasiliani, dunque, dopo un ottimo torneo, vengono eliminati con onore e tra gli applausi dei propri supporters. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per club, Chelsea in finale: la doppietta di Joao Pedro stende la Fluminense

