VIDEO Alcaraz-Norrie highlights Wimbledon | volée e stop volley è Carlos-show

Scopri gli highlights del match tra Alcaraz e Norrie a Wimbledon, un duello emozionante che ha visto il talento spagnolo dominare con un secco 6-2, 6-3, 6-3. Con questa vittoria, Alcaraz si conferma in semifinale per il terzo anno consecutivo, lasciando Cameron Norrie senza scampo. Preparati a rivivere le giocate più spettacolari di questa sfida imperdibile, dove il giovane campione ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei protagonisti del tennis mondiale.

Lo spagnolo vince 6-2 6-3 6-3 e raggiunge la semifinale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo: Cameron Norrie è costretto a piegarsi di fronte ai colpi di Carlos. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Alcaraz-Norrie, highlights Wimbledon: volée e stop volley, è Carlos-show

In questa notizia si parla di: norrie - highlights - wimbledon - carlos

