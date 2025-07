Belen maschera vulvare | scatto proibito

Un momento cult degli Anni Duemila nel piccolo schermo, Belen Rodriguez ha saputo catturare l’attenzione di tutti con il suo charme e quella disinvoltura che ancora oggi fa discutere. La sua "farfallina" rimane uno dei simboli più iconici della televisione italiana, un’immagine che si commenta da sola e che continua ad alimentare polemiche e nostalgie. La sua presenza sui media è un vero e proprio scatto proibito nella memoria collettiva, un’icona indimenticabile.

La "farfallina" di Belen Rodriguez fa ormai parte del patrimonio genetico televisivo degli italiani: la discesa ardita dalle scale dell'Ariston della showgirl argentina, ormai 13 anni fa, con lo spacco siderale dell'abito e il giallo sulla presenza o meno degli slip (c'erano, sia pure in versione non canonica e molto, molto maliziosa), è entrata a buon diritto nell'immaginario collettivo. Un momento cult degli Anni Duemila nel piccolo schermo, non solo per il Festival di Sanremo. Ora, a 40 anni (saranno 41 a settembre) splendidamente portati, Belen torna per così dire sul luogo del delitto. Non lo fa su un palco, ma da imprenditrice e testimonial sempre molto a suo agio in intimo, in tutti i sensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it