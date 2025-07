Eutanasia la zona d’ombra da illuminare La parola alla Consulta

L’eutanasia, un tema che divide e inquieta, si cela spesso tra sfumature sottili e interrogativi etici. La differenza tra suicidio assistito e eutanasia risiede in un dettaglio cruciale: la capacità del malato di agire con un semplice gesto. È tempo di fare chiarezza e di affidare alla Consulta il compito di illuminare questa zona d’ombra, affinché le decisioni siano prese nel rispetto della dignità umana.

Tra il suicidio assistito e l'eutanasia la differenza sta in un singolo muscolo. Nella capacità del malato terminale di azionare, con un piccolo movimento della mano, del corpo o delle

La Corte Costituzionale ascolta i malati che chiedono di vivere; Eutanasia, Gallo: Corte illumini zone d'ombra - L'Avvocatura: Le colmi il legislatore, non c'è diritto a morire.

Eutanasia, Gallo: "Corte illumini zone d'ombra" - L'Avvocatura: "Le colmi il legislatore, non c'è diritto a morire" - Lo Stato: 'Non si può non riconoscere fino all'ultimissimo istante il diritto e il potere della persona di desistere dal proprio intento suicidario - Si legge su adnkronos.com

