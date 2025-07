Alluvione in Texas il numero dei morti continua a salire | almeno 111 Si cercano 159 dispersi Venerdì Trump arriverà con Melania

La devastante alluvione in Texas ha lasciato il suo segno indelebile, con un bilancio che si aggrava di ora in ora. Tra speranze di salvataggi e tristi scoperte, le vittime sono almeno 111 e i dispersi 159, tra cui molti bambini. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità intensificano gli sforzi per trovare chi manca. La tragedia ci ricorda quanto la natura possa essere implacabile e quanto sia fondamentale l’unione nei momenti più bui.

Austin, 8 luglio 2025 – Dopo giorni di ricerche, la speranza di ritrovare vivi altri bambini è ridotta a un lumicino. È la tragedia più grande del Texas, una devastante alluvione che ha distrutto i campi estivi pieni di minori. E il bilancio continua ad aggravarsi. Sono almeno 111 i morti e 159 i dispersi nella tragedia del 4 luglio. Il numero è stato aggiornato dopo che le autorità della contea di Williamson hanno recuperato il corpo di una terza persona. La contea si trova a Nord-Est rispetto a quella di Kerr, la più colpita dalle inondazioni. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore dello Stato, Greg Abbott. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvione in Texas, il numero dei morti continua a salire: almeno 111. Si cercano 159 dispersi. Venerdì Trump arriverà con Melania

Alluvione, aumenta il numero delle vittime: molte sono bambini

