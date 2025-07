VIDEO Abbracci e risate, l'incontro tra George Weah e Roberto Baggio.

Un incontro emozionante tra leggende del calcio si è svolto al MetLife Stadium di New York: George Weah e Roberto Baggio, tra abbracci calorosi e risate contagiose, hanno condiviso un momento unico durante la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea. Un simbolo di rispetto e passione che unisce le generazioni. La loro presenza ha regalato un sorriso a tutti gli appassionati, ricordandoci che il calcio è molto più di un gioco…

