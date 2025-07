Calciomercato Juve il clamoroso retroscena | i bianconeri avevano un accordo con Osimhen | è saltato tutto per colpa di Vlahovic?

Il calciomercato della Juventus si svela tra retroscena sorprendenti che rischiano di stravolgere i piani bianconeri. Secondo quanto scoperto dalla nostra redazione, i bianconeri avevano un accordo con Victor Osimhen, ma tutto è saltato a causa di una mossa inattesa di Dusan Vlahovic. Un colpo clamoroso che potrebbe cambiare le sorti del mercato juventino, lasciando i tifosi in sospeso e aprendo nuove possibilità per il futuro.

Calciomercato Juve, il clamoroso retroscena sull’attaccante del Napoli Osimhen: ecco cosa è successo. Il calciomercato Juve è attivamente al lavoro sul calciomercato, con particolare attenzione al rafforzamento del reparto offensivo. Tuttavia, un possibile colpo da sogno, come l’arrivo di Victor Osimhen, sembra essere sempre più lontano dalla realtà bianconera. Il Galatasaray ha infatti avanzato una proposta decisiva per l’attaccante nigeriano, mettendo sul piatto 75 milioni di euro, cifra che soddisfa le richieste del Napoli e porta il club turco a un passo dall’assicurarsi il giocatore. Nonostante ciò, la Juventus continua a monitorare la situazione, in attesa di sviluppi e potenziali nuove opportunità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com